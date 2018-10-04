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Экс-командир батальона «Харьков-1» пойман на взятке (фото)

Экс-командир батальона «Харьков-1» пойман на взятке (фото)

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, в рамках контроля за совершением преступления по уголовному производству по ч. 3 ст. 368 УК Украины, задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч гривен от гражданина Украины за принятие уголовно наказуемых мер к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных земель сельскохозяйственного назначения.

Деньги обнаружено и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства. Будет решен вопрос об объявлении подозрения, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

По информации Громадського, речь идет майоре полиции Сергее Янголенко, который ранее был командиром батальона «Харьков-1».

Агентство Телевидения Новости

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Темы: коррупция

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