Экс-командир "Схидного корпуса" Ширяев вышел из СИЗО под залог

Бывший командир роты Нацполиции "Схидный корпус", основатель одноименного общественного движения Олег Ширяев вышел из СИЗО под залог.

Как рассказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат О.Ширяева Алексей Кучер, за Ширяева был внесен залог, и вчера вечером он вышел.

При этом адвокат отказался назвать человека, который внес залог, сказав лишь, что деньги были внесены "третьим лицом".

По его словам, решение, подавать ли апелляцию на определение следственного судьи о продлении меры пресечения еще не принято.

"У нас еще день на принятие решение. Обсудим это с другими адвокатами, с самим Олегом и решим", - сказал А.Кучер.

Он также сообщил, что защита намерена инициировать ряд процессуальных следственных действий с участием О.Ширяева.

8 ноября следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения О.Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн.4 тыс.340грн.

Определение подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.

Как сообщалось, 13 сентября О.Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, О.Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал О.Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения О.Ширяеву.

Агентство Телевидения Новости