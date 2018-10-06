Экс-министр и экс-прокурор Румынии задержаны в Коста-Рике

Экс-министр Елена Удря и экс-прокурор Алина Бика были задержаны в Коста-Рике, где ранее запросили политического убежища. Бывших чиновниц задержали на основании мандата Интерпола, выданного по запросу румынских властей.

Бывший министр туризма и регионального развития Румынии Елена Удря и бывший прокурор румынского Управления по борьбе с экономическими преступлениями Алина Бика были задержаны силами сотрудников Интерпола и местных властей. «В отношении задержанных проводятся дополнительные процессуальные мероприятия», - сообщает «Укринформ» со ссылкой на румынские СМИ.

Обе чиновницы на родине были осуждены за коррупцию. Елена Удря приговорена заочно к шести годам заключения, а Алина Бика должна отсидеть четыре года. Не дожидаясь завершения судебных разбирательств, подозреваемые покинули страну и запросили политического убежища в Коста-Рике. «Адвокаты задержанных считают, что их экстрадиция будет проблематичной, так как у Коста-Рики и Румынии нет соответствующего соглашения. При этом Коста-Рика недавно присоединилась к Договору о выдаче преступников, осужденных за коррупционные действия», - уточняется в статье.

«Елена Удря сообщила 20 сентября, что родила дочь. По словам ее адвоката, с этого момента нет ни единого шанса для ее экстрадиции, поскольку ребенок получит гражданство Коста-Рики, а государство не позволит разлучить мать с ребенком», - также сообщает ресурс AllMoldova.

Елена Удря уже была под следствием. «В январе 2015 года она была допрошена прокурорами Национального антикоррупционного управления по обвинению в отмывании денег и ложных заявлениях о декларировании активов», - сообщает Wikipedia. Осуждена же она была только в июне 2018 года – за финансовые махинации и злоупотребление служебным положением при подготовке и проведении в 2011 году боксерского поединка с участием румынского боксера Лучиана Буте.

Источник: petrimazepa.com

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