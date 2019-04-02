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Екс-начальника поштового відділення засудили за службові зловживання

Екс-начальника поштового відділення засудили за службові зловживання

Вироком московського районного суду м. Харкова колишнього начальника одного з відділень поштового зв’язку Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» визнано винною у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури № 4 Володимир Купріянов, суд затвердив угоду про визнання винуватості. 41-річній жінці призначено покарання у вигляді 1 року обмеження волі з іспитовим терміном на 1 рік з позбавленням права протягом року обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями. Окрім того, вона має сплатити штраф в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, екс-начальник поштового відділення, користуючись службовим становищем, з березня по серпень 2018 року привласнила понад 150 тис. грн. Нестачу коштів у відділенні виявили під час чергової інвентаризації.

В ході досудового слідства жінка повністю відшкодувала завдані збитки та визнала вину, на підставі чого було укладено угоду про визнання винуватості з прокурором.

Довідково:

Вирок суду набув чинності.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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