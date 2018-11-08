Экс-начальнику ХНУВС Алимпиеву изменили подозрение — адвокат

Об изменении квалификации «МедиаПорту» сообщил адвокат Алимпиева Максим Журавлёв.

«После проведения более девяти месяцев досудебного следствия детективы НАБУ под процессуальным руководством САП приняли решение об изменении подозрения Андрею Николаевичу (Алимпиеву — ред.) и Игорю Анатольевичу (заместителю начальника ХНУВС Никифорову — ред.) с ч. 5 ст. 191*Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, — караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. на ч. 2 ст. 367*Стаття 367. Службова недбалість 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. УК Украины», — сообщил Журавлёв.

Изменение квалификации означает, что следствие не установило «растраты, умысла, заговоры, личной заинтересованности, коррупции, воровства военного имущества», утверждает защитник.

По его словам, также изменена подследственность: вместо НАБУ дело расследует полиция. Процессуальное руководство определено за военной прокуратурой.

Алимпиева задержали 17 ноября 2017-го года по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке топлива. 20 ноября Дзержинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом 1,5 миллиона гривен. Алимпиев принципиально отказывался выходить из-под стражи под залог, однако в январе 2018-го Алимпиев всё же вышел под залог — нужную сумму собрали его родственники, друзья и коллеги.

По делу проходит также заместитель Алимпиева — полковник Игорь Никифоров. Он вышел из-под стражи под залог в декабре 2017-го.

Алимпиев был уволен с должности с должности начальника ХНУВС и зачислен в распоряжение министра обороны. Исполняющим обязанности обязанности начальника ХНУВС им. Кожедуба стал генерал-майор Александр Туринский.

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