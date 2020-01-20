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Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию - СМИ

Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию - СМИ

Экс-нардепа и бывшего президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, которого подозревают в присвоении 82 млн государственных средств, сняли с рейса в Великобританию. Об этом агентству "Українські новини" сообщил адвокат Микитася Александр Лысак. 

"У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", – сообщил он.

Лысак заявил, что поездка в Великобританию была согласована с правоохранителями, поэтому причина отказа в выезде ему неизвестна.

Однако источник агентства в НАБУ заявил, что по состоянию на 20 января Микитасю запрещен выезд заграницу.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, разрешение на вылет бывшему нардепу дал замруководителя САП Максим Грищук, но потом его отменили.

Микитась просил разрешения на вылет в Британию из-за жалоб на здоровье и лечения в Лондоне. 

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил обязательство Микитася носить электронный браслет до 14 февраля 2020 года. 

По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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