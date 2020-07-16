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Экс-советник Кернеса был пьян - начальник полиции Харьковской области о резонансном ДТП

Экс-советник Кернеса был пьян - начальник полиции Харьковской области о резонансном ДТП

На ДТП первыми приехали патрульные, затем на место прибыла следственно-оперативная группа, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко в эфире программы "Отражение".

"Есть совместный приказ МВД и Минздрава - все участники ДТП, которые доставляются в лечебные учреждения, в обязательном порядке освидетельствуются на наличие алкоголя или каких-то наркотических, психотропных веществ, - отметил Сокуренко. - И я точно знаю, мне докладывали, что алкоголь у него был обнаружен."

Полицейские оформили эти материалы, посмотрели по результатам судебно - медицинских экспертиз - никто из пострадавших не получил никаких телесных повреждений тяжких или средней тяжести, то есть легкие телесные, сказал начальник обласного "главка".

"Материалы мы передали патрульной полиции. Управление внутренней безопасности сейчас этим занимается. Почему патрульные - это их подследственность не сдали админпротокол относительно 130-й статьи, тоже будет служебное расследование в отношении тех полицейских. Я тоже назначил служебное расследование относительно ДТП, запрос является внутренней безопасности - кто приезжал, через сколько минут, как направили. Я думаю, здесь ясность будет. Но, учитывая такую ​​ситуацию, с опозданием будет возобновлена ​​справедливость, но она будет возобновлена, и он получит свое, и относительно 130-й статьи, потому что он был пьян, и я видел, что алкоголь у него обнаружен и за остальные нарушения, конечно", - рассказал Валерий Сокуренко.

Напомним, в июне 2020-го в Шевченковском районе города произошло ДТП, в результате которого пострадало четверо людей. По данным полиции, водитель Мерседеса отвлекся и допустил столкновение с другими автомобилями, которые стояли впереди на "красный" сигнал светофора.

Как высянилось позже, за рулем Мерседеса был Юрий Санин, бывший советник мэра Харькова, Геннадия Кернеса. Активисты неоднократно писали о том, что в момен туправления авто Санин был пьян. Однак материалы дела были переданы в суд только относительно нарушения правил дорожного движения.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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