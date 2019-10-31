Экс-заместителю главы ХОГА суд избирает меру пресечения

Сегодня, 31 октября, в Киевском суде Харькова избирают меру пресечения экс-заместителю главы Харьковской ОГА Евгению Шахненко.

Судебное заседание началось в 11 часов утра.

Экс-заместитель главы ХОГА прбыл в суд со своим адвокатом.

Как сообщалось, экс-чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

По данным следствия, в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Харьковской областной государственной администрацией заключен договор с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловской поселкового совета на общую сумму более 20 миллионов гривен, однако при выполнении работ предприятие-подрядчик произвело монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз.

В результате общая сумма ущерба государству составила более 18 миллионов гривен.

В прокуратуре Харьковской области считают, что к делу причастен экс-чиновник, который находился в то время на должности начальника одного из управлений ХОГА, и небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям, согласовав соответствующую проектно-сметную документацию и приняв выполненные работы.

Предствители обвинения просят суд избрать Евгению Шахненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Шахненко же в предъявленном ему подозрении не признает вину. Говорит, что проект разрабатывался фирмой и проходил экспертизу, где специалисты изучали его и отвечали за сметную документацию.

В своем выступлении в судебном заседании подозреваемый сказал, что будет со сотрудничать со следствием, и просит не применять в отношении него меру пресечения, мотивируя свою позицию тем, что сейчас его жена болеет, а у него запланированы собеседования по трудоустройству.

Кроме того, сказал Шахненко, он сам недавно перенёс операцию на сердце.

Агентство Телевидения Новости