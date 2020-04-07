Ексдиректора державного інституту підозрюють у розтраті 67 млн грн

3 квітня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишньому директору державного підприємства «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (далі – ДП «УкрДІАП») про підозру у розтраті 67,3 млн грн. Дії особи кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що впродовж 2013-2015 рр. підозрюваний уклав 13 зовнішньо-економічних контрактів із дев’ятьома компаніями-нерезидентами, зареєстрованими в офшорних зонах. Йшлося про придбання різноманітних товарів та послуг, в тому числі нібито модернізацію виробничих процесів та переоснащення, на умовах 100% передоплати. ДП «УкрДІАП» їх так і не отримало, натомість перерахувало кошти за кордон у повному обсязі – загалом 5,54 млн дол. США та 283,4 тис. євро, що на час вчинення злочинів становило 67,3 млн грн.

Слідство має докази, що директор від самого початку не планував здійснювати реальні закупівлі для потреб ДП «УкрДІАП», натомість укладення контрактів дозволило йому замаскувати злочини, створивши документальні підстави для перерахування коштів.

Оскільки підозрюваний перебуває за межами України та його місцезнаходження невідоме, вирішується питання про оголошення в розшук.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро здійснюють з лютого 2018 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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