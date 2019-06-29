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Ексглава ЦРУ розповів, скільки тисяч російських солдатів воюють на Донбасі

Ексглава ЦРУ розповів, скільки тисяч російських солдатів воюють на Донбасі

$200 млн разом з тією сумою, яку надають інші союзники, "це буде вже цілком серйозна сума", сказав американський генерал

За оцінками США, у конфлікті на Донбасі задіяні кілька тисяч російських військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю "Новому времени" повідомив американський генерал, колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Він також прокоментував те, що Конгрес США виділив на безпекову допомогу Україні $200 млн у поточному році і $250 млн – у наступному.

"Давайте одразу пояснимо, що цей бюджет допомоги США формують спільно з НАТО, чия підтримка України є системною і постійною. І ми підтримуємо розвиток українського військового потенціалу перед загрозою вторгнення сил, підтримуваних Росією, де воюють, за нашими підрахунками, кілька тисяч російських солдатів", – сказав Петреус.

Він додав, що $200 млн разом з тією сумою, яку надають інші союзники, "це буде вже цілком серйозна сума". І через це, підкреслив генерал, для США та інших союзників Києва важливо переконатися, "що Україна продовжує реформи й підсилює свій захист у військовому плані".

Петреус додав, що це питання потрібно розглядати в контексті всієї України.

"Ми бачимо результати (президентських – ред.) виборів, які показують сподівання українців – вони хочуть боротьби з корупцією, реформування судової системи, а також продовження інших дуже важливих реформ", – заявив американський генерал.

Довідка. Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США в 2011—2012 роках, за часів президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку і Афганістані. Сьогодні він входить до складу керівників інвестиційного фонду KKR і є одним з ключових аналітиків програм військової допомоги США.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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