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Екскерівникам підрозділів Укрзалізниці оголошено підозру за незаконний видобуток граніту на понад 850 мільйонів гривень

Екскерівникам підрозділів Укрзалізниці оголошено підозру за незаконний видобуток граніту на понад 850 мільйонів гривень

Екскерівникам підрозділів АТ «Укрзалізниця» за матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру за незаконний видобуток граніту у кар’єрі товариства.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовці Укрзалізниці організували протягом 2017-18 років протиправний видобуток корисних копалин у Житомирській області. За версією слідства, роботи у кар’єрі здійснювались без належного оформлення дозвільних документів.

Загалом зловмисники встигли видобути понад 340 тисяч кубічних метрів граніту. Камінь реалізовували приватним структурам. За висновками експертизи, через їхні дії державі завдано збитки на більш ніж 850 мільйонів гривень.

Колишньому начальнику філії ЦУП АТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, екскерівнику Пенізевицького кар’єру - за ч. 4 ст. 240 КК України. Матеріали справи скеровано до суду.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

Триває досудове слідство.

Источник: ssu.gov.ua

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