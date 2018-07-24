Эксперты и директор харьковского НАБУ расскажут, как бороться со взятками

31 июля харьковчан приглашают на встречу с директором территориального управления НАБУ, а также экспертами по борьбе с коррупцией. Об этом организаторы мероприятия сообщили на странице в Facebook.

В рамках Public Talk перед гостями правового клуба выступят руководитель харьковского управления Национального антикоррупционного бюро Юрий Кравченко, представители Общественного совета контроля НАБУ Екатерина Рыженко ("Transparency International Ukraine") и Артем Романюков, а также депутат облсовета Дмитрий Булах и кандидат юридических наук Василий Белоус. В первой части встречи эксперты озвучат свое видение проблем со взятками в Украине, а во второй - обсудят их с участниками мероприятия.

"Приглашаем вас 31 июля посетить антикоррупционный Public Talk, где вместе с представителями следственных органов, местного самоуправления и общественного сектора, юристами и учеными можно будет обсудить механизмы противодействия и законные инструменты сдерживания коррупции", - обращаются к харьковчанам организаторы.

Напомним, Юрий Кравченко был назначен на должность главы территориального управления НАБУ в июле прошлого года. В его зону ответственности вошли Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области, а также зона ООС. По данным НАБУ, Юрий Кравченко имеет 18-летний опыт работы в прокуратуре и адвокатуре. Чтобы занять заветное кресло, ему пришлось опередить 40 других претендентов, а также пройти спецпроверку и тест на полиграфе. При этом выбрать директора территориального управления удалось лишь со второй попытки: первый конкурс не смог определить победителя.

Источник: http://newsroom.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»