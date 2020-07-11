Експосадовця Держрибагенства підозрюють у недекларуванні статків

9 липня 2020 року НАБУ та САП повідомили колишньому першому заступнику голови Державного агенства рибного господарства України про підозру у декларуванні завідомо недостовірних відомостей. Дії підозрюваного кваліфіковані за ст.366-1 КК України.

За даними слідства, посадовець у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов’язання на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2019 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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