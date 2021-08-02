Експосадовця Харківського авіазаводу викрили на розтраті 30 млн грн

30 липня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП та за сприяння Управління СБУ у Харківській області повідомили про підозру у розтраті 1,93 млн дол. США та 553,24 тис. євро (загалом близько 30 млн грн за курсом НБУ), одному із колишніх керівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (входить до складу державного концерну «Укроборонпром»). Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК України.

Оскільки місцезнаходження особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Слідство встановило, що впродовж 2013-2015 рр. посадовець забезпечив переведення держпідприємством 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США комерційній компанії за нібито агентські послуги при продажі за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях Харківського авіаційного заводу. Однак, насправді, як з’ясували детективи НАБУ, агентські послуги зазначеною компанією ДП не надавалися.

Міжнародний аспект вчинення злочину потребував значної на постійної комунікації з компетентними органами інших держав. Отримана інформація врешті-решт допомогла слідству зібрати необхідну доказову базу для повідомлення про підозру експосадовцю.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники вчинення злочину.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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