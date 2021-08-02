Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:35
Просмотров: 136

Експосадовця Харківського авіазаводу викрили на розтраті 30 млн грн

Експосадовця Харківського авіазаводу викрили на розтраті 30 млн грн

30 липня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП та за сприяння Управління СБУ у Харківській області повідомили про підозру у розтраті 1,93 млн дол. США та 553,24 тис. євро (загалом близько 30 млн грн за курсом НБУ), одному із колишніх керівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (входить до складу державного концерну «Укроборонпром»). Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК України.

Оскільки місцезнаходження особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Слідство встановило, що впродовж 2013-2015 рр. посадовець забезпечив переведення держпідприємством 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США комерційній компанії за нібито агентські послуги при продажі за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях Харківського авіаційного заводу. Однак, насправді, як з’ясували детективи НАБУ, агентські послуги зазначеною компанією ДП не надавалися.

Міжнародний аспект вчинення злочину потребував значної на постійної комунікації з компетентними органами інших держав. Отримана інформація врешті-решт допомогла слідству зібрати необхідну доказову базу для повідомлення про підозру експосадовцю.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники вчинення злочину.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Харьковщине незаконно вырубили деревьев на 1 млн грн: лесникам сообщили о подозрении
Сегодня 08:29    86
Полиция предупреждает водителей об опасности
Сегодня 08:02    146
История о слонихе Тэнди: директор Харьковского зоопарка рассказал о ее последних днях жизни
Сегодня 07:08    183
Попал в больницу и не помнит, где живет: на Харьковщине ищут родственников пенсионера (ПРИМЕТЫ)
Сегодня 06:42    230
В Харьковском метро ужесточают контроль
Сегодня 06:15    310
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    141
В Харькове пройдет парад вышиванок
01.08.2021 08:53    228
В Харькове поймали двух квартирных воров (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01.08.2021 08:20    472
В Харькове экстремал проехал на зацепе трамвая (ВИДЕО)
01.08.2021 07:49    235
НАЗК обнаружило несоответствия в декларациях экс-главы ХОГА и его замов
01.08.2021 07:16    401
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 