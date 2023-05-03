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Експрем'єру Молдови висунули звинувачення через передачу аеропорту в руки проросійського політика Ілана Шора

Експремєру Молдови висунули звинувачення через передачу аеропорту в руки проросійського політика Ілана Шора

У 2013 році Юріє Лянке передав (https://www.reuters.com/world/europe/moldovan-ex-prime-minister-charged-over-airport-concession-2023-05-02/) Міжнародний аеропорт «Кишинів» в концесію на 49 років фірмі, пов’язаній з Шором, який втік з Молдови після обрання на пост поезидента Майї Санду.

Аналогічні звинувачення висунуті ще шістьом колишнім чиновникам.

Юріє Лянке займав посаду прем'єр-міністра у 2013-2015 роках. Шор зараз перебуває під санкціями США та Британії через співпрацю з рф. В Молдові він засуджений до 15 років в‘язниці.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/31309

Новости портала «Весь Харьков»

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