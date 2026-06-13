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Експрезиденту Південної Кореї Юн Сок Йолю додали ще 30 років тюрми до довічного ув’язнення

Експрезиденту Південної Кореї Юн Сок Йолю додали ще 30 років тюрми до довічного ув’язнення

Його визнали винним у тому, що він віддав наказ про запуск безпілотників на територію КНДР у жовтні 2024 року. Суд у Сеулі дійшов висновку, що цим експрезидент хотів спровокувати Пхеньян на відповідь і створити привід для воєнного стану, який він оголосив у грудні того ж року — за це в лютому його засудили до довічного.

Адвокати Юн Сок Йоля заявили, що оскаржуватимуть вирок. Вони стверджують, що запуск дронів був відповіддю на провокації Північної Кореї, зокрема на запуск повітряних куль зі сміттям.

Разом з експрезидентом нові вироки отримали: колишній міністр оборони — 30 років ув’язнення, ексголова військової контррозвідки — 15 років, колишній командувач підрозділу з операцій дронів — три роки умовно з випробувальним терміном п’ять років.

▪️Воєнний стан у Південній Кореї оголосили 3 грудня 2024 року, після політичної кризи навколо держбюджету. Він тривав близько 6 годин. Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію в «антидержавній діяльності» та симпатіях до Північної Кореї. Це спричинило масові протести, блокування парламенту військовими та зрештою призвело до імпічменту президента.

Фото: Reuters

Джерело: https://t.me/babel/85053

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: корея, суд

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