Ексрегіонал Єфремов, що нині під арештом, увійде до виборчого списку "Опозиційного блоку"

Єфремова затримали за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України

Ексрегіонал Олександр Єфремов, який нині під арештом, увійде до першої десятки виборчого списку Опозиційного блоку. Про це повідомив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу "Україна", інформує "5 канал".

Зазначив, Єфремов посяде місце юриста Володимира Пилипенка. Останній зняв свою кандидатуру з передвиборних парламентських перегонів.

Мураєв зі свого боку сподівається, що участь у виборах Олександра Єфремова допоможе привернути увагу до нього та звільнити його з-під варти. Всі звинувачення щодо колишнього нардепа Євген Мураєв називає надуманими.

Нагадаємо, наприкінці липня 2016 року ексголову "Партії регіонів" Олександра Єфремова затримали за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Його підозрюють також у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном Луганськвугілля. В серпні того ж року його заґратували. Нині суд продовжив тримання Єфремова під вартою до 22 червня.

Источник: 5.ua

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