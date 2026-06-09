Ексзакупівельника Міноборони судитимуть за 300 тисяч непридатних рукавиць для ЗСУ

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького. За даними слідства, через його недбалість ЗСУ отримали 300 тисяч пар тактичних рукавиць, непридатних для використання за призначенням.

(Генпрокурор Руслан Кравченко в соцмережах)

Деталі: Йдеться про епізод, коли Міністерство оборони уклало контракти на постачання обмундирування на суму понад 231 млн грн. Посадовець відповідав за проведення цих закупівель.

Слідство встановило, що під час укладання договорів із документації були вилучені вимоги щодо обов'язкової відповідності продукції стандартам Міноборони. Крім того, змінювалися характеристики товару та погоджувалася авансова оплата без належного обґрунтування.

В підсумку армія отримала рукавиці, які не відповідали встановленим вимогам. Висновки експертиз підтвердили, що вони не забезпечували належного захисту військовослужбовців і були непридатними для використання за цільовим призначенням, зазначає генпрокурор.

Замість передбаченої технічними умовами термопластичної гуми вироби були виготовлені зі звичайної гуми та не пройшли базові експертні тести на опір різанню та проколу, – не кажучи про використання у реальних умовах штурмів, обстрілів чи евакуації поранених.

Збитки державі становлять понад 231 млн грн.

У серпні 2025 року експодасовцю було повідомлено про підозру. На даний момент розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

Досудове розслідування у справі здійснювала СБУ.

Джерело: pravda.com.ua

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