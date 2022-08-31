Еще раз про (коллективную) вину и ответственность

Насколько можно судить по соцсетям, в России (да и не только там, а всюду, где есть люди с российскими паспортами), все чаще (и чаще растерянно или озлобленно) говорят о коллективной и персональной вине и ответственности за войну.

Иногда это просто вскрики где-нибудь в твиттере, типа: «А при чем тут я, что я могу поделать? Сесть в тюрьму за публичный протест?! Это вон Меркель, строившая «Северный поток-2» и дружившая с Путиным, пусть отвечает!» А иногда это пространные тексты, написанные образованными людьми, типа социолога Юдина, сводящиеся к тому же: что Запад в войне виноват не меньше России.

С моей точки зрения, такая позиция и неверна, и постыдна. Хотя здесь я вряд ли смогу переубедить социолога Юдина: умники куда дольше упорствуют в ересях, что подмечали и филолог Виктор Клемперер, и писатель Джонатан Литтелл.

Хотя, если уж речь о Меркель, то замечу, что сутью энергетической политики Германии была не привязка к русскому газу, а переход на зеленую энергетику, т.е. почти полный отказ от нефти и газа. Завершиться он должен был к середине века. Вот почему немецкая деревня отличается от русской даже не тем, что там асфальт, каменные дома и машина у каждого дома. А тем, что крыши домов покрыты солнечными панелями. Последние 2 года от ветра и солнца Германия получила от 41 до 45% всей электроэнергии. А что до оставшихся процентов, то да, упор был на газ: он наиболее экологичен и экономичен…

Простите, я ушел в сторону. Но объяснить, что реальная Германия сильно отличается от русских представлений о ней, мне важно.

Возвращаюсь к теме – то есть к тому, что русские по всему миру обсуждают вопрос о своей ответственности и вине за войну. Что очень хорошо.

Потому что последний раз разговоры о вине и ответственности за войну велись как раз немцами. Но они стали обсуждать это, когда страна уже лежала в руинах. А до этого тему поднимали лишь эмигранты. В России, как видите, все происходит быстрее, и в этом прогресс.

Плохо, что немецкий опыт осмысления вины русским не известен. Хотя чтение одного из главных текстов – книги философа и психолога Карла Ясперса «Вопрос о виновности» (1945) – уже помогло бы не изобретать русский велосипед.

Не могу сказать, что это легкое чтение. По форме это университетская лекция, с многочисленными экскурсами и прогулками в сторонних направлениях. Я не тешу себя надеждой, что так называемый «простой человек» Ясперса прочтет, а уж тем более поймет.

Однако тем, кто считает себя мыслящим тростником, Ясперса не читать непростительно. Чтобы вы представляли себе уровень, вот несколько цитат из «Вопроса о виновности», не обязательно имеющих отношение к главной теме.

«Ссылки на то, что кто-то действовал по поручению государства, оправданием считать нельзя. Он — пособник и соучастник преступного государства». И далее: «Преступное государство — это такое государство, которое в принципе не устанавливает и не признает правопорядка. То, что называется правом и создается потоком издаваемых государством законов, это для него средство успокоения и подчинения своего народа, а не что-то уважаемое и соблюдаемое самим государством. Цель такого государства — изменить самих людей насилием, которое порабощает человечество в целом».

Или вот, написанное как про сегодняшних русских: «Скверным примером ухода во взаимные обвинения являются ныне всяческие дискуссии между эмигрантами и оставшимися здесь, между группами, именуемыми иногда внешней и внутренней эмиграцией. Каждая страдала по-своему. Эмигрант: мир чужого языка, тоска по дому. Оставшийся на родине: покинутость, положение изгоя в собственной стране, опасности, одиночество в беде… Но когда одни обвиняют других, нам достаточно спросить себя: хорошо ли у нас на душе при виде психологического состояния и тона таких обвинителей, рады ли мы, что такие люди так чувствуют, образец ли они, есть ли в них что-то похожее на подъем, свободу, любовь, которые нас ободряют? Если нет, значит, неверно то, что они говорят».

А теперь пара цитат, уже непосредственно относящихся к главной теме:

Первая: «За каждое преступление всегда можно наказать только отдельного человека, действовал ли он в одиночку или у него был ряд сообщников, каждого из которых можно призвать к ответу в зависимости от участия, а как минимум в силу самой принадлежности к данному обществу. Существуют бандитские группировки, заговоры, которые могут быть определены как преступные в целом. Тогда сама принадлежность к ним наказуема. Но абсурдно обвинять в преступлении какой-либо народ в целом».

И вторая: «Народ отвечает за свою государственность. <…> Политический поступок совершает в современном государстве каждый, по меньшей мере своим голосованием на выборах или своей неявкой на выборы. Смысл политической ответственности не позволяет уклониться от нее никому».

Если совсем кратко, то Ясперс считает, что вина за преступления режима строго индивидуальна и не может быть снята отговоркой «я просто делал то, что мне говорили». А вот политическая ответственность – коллективна, она есть следствие принадлежности к преступному государству.

Это все чрезвычайно важные и в 2022 году мысли. При этом непросто изложенные. И значит, многие будут продолжать мучиться от вопроса: «Почему я должен нести ответственность?!» - и никакой Ясперс им не поможет.

Но совершенно неожиданно ответ на этот вопрос – «почему я, ни в чем не виноватый, должен нести ответственность?!» – я обнаружил в книге, которая не имеет вообще никакого отношения ни к войне, ни к Украине, ни к России. Это книга-мотиватор Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофизигма». Книга очень американская, то есть очень пионерская в своем задоре объяснить, как надо жить. Но от других американских книг-мотиваторов отличающаяся в лучшую сторону благодаря тонкости наблюдений и точности обобщений.

И вот что пишет Мэнсон о соотношении вины и ответственности:

«Бывают проблемы, в которых мы не виноваты, но несем за них ответственность. Допустим, однажды утром вы проснулись и обнаружили новорожденного младенца у порога своей квартиры. Вашей вины в этом нет: младенца подбросили не вы. А вот ответственность имеется. Надо срочно решать, что делать. И что бы вы ни выбрали – оставить младенца себе, избавиться от него, оставить на пороге или скормить питбулю, – ваш выбор принесет проблемы, и ответственны за эти проблемы будете именно вы. Мы сплошь и рядом ответственны за ситуации, которые не были нашей виной. Такова жизнь. Вот как можно разграничить эти понятия. Вина имеет отношение к прошлому, а ответственность к настоящему. Вина вытекает из уже сделанного выбора, а ответственность – из выбора, который вы делаете сейчас, каждый день и каждую минуту».

Так что каждый раз, когда вас будет охватывать искушение публично прокричать: «Почему я должен нести какую-то ответственность за войну, если я ни в чем не виноват?! Пусть другие несут!!!» - вспомните картинку, нарисованную Мэнсоном.

24 февраля 2022 года все мы поутру открыли дверь и обнаружили лежащего на пороге младенца.

И это был убитый украинский младенец. Убивший его военный действовал по поручению государства, то есть «просто выполнял приказ», который мы знаем, кто ему отдал.

Вашей вины в смерти ребенка нет, но убитый ребенок – вот он.

Скорее всего, вы не скормите трупик ребенка питбулю, но ответственность за свое поведение вы с этой секунды будете нести. Даже и в том случае, если вы просто отшатнулись и шагнули назад в квартиру, захлопнув дверь внутренней эмиграции. Или, мужественно перешагнув через труп, побежали по обычным делам, сказав себе, что ничего не в силах изменить, а полиция все равно ничего расследовать не будет.

Труп украинского ребенка – на каждом русском пороге.

Вина за труп – на Путине и его команде.

Но ответственность за все дальнейшее – на всех русских.

(с)Дмитрий Губин

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19571

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