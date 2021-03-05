Эскалация на Донбассе: главарь «ДНР» выступил с новыми угрозами в адрес ВСУ
Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин выступил с новыми угрозами об атаках позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, пишет «Obozrevatel».
Как сообщил один из пропагандистских ресурсов оккупантов, он безосновательно обвинил Украину в эскалации военного конфликта на востоке. В этой связи группировкам российских наемников якобы «без превентивных мер не обойтись».
Пушилин уточнил, что речь идет о действиях боевиков на линии соприкосновения. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что «армия «ДНР» готова к новому витку эскалации с Украиной.
Подытоживая, он в который раз ложно обвинил наше государство в якобы обстрелах мирных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Источник: sprotyv.info