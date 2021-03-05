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Эскалация на Донбассе: главарь «ДНР» выступил с новыми угрозами в адрес ВСУ

Эскалация на Донбассе: главарь «ДНР» выступил с новыми угрозами в адрес ВСУ

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин выступил с новыми угрозами об атаках позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, пишет «Obozrevatel».

Как сообщил один из пропагандистских ресурсов оккупантов, он безосновательно обвинил Украину в эскалации военного конфликта на востоке. В этой связи группировкам российских наемников якобы «без превентивных мер не обойтись».

Пушилин уточнил, что речь идет о действиях боевиков на линии соприкосновения. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что «армия «ДНР» готова к новому витку эскалации с Украиной.

Подытоживая, он в который раз ложно обвинил наше государство в якобы обстрелах мирных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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