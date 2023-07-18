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«Если я доживу до выборов путина, я на них пойду, проголосую против» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає матері про жахливе ставлення до солдатів та назрівання громадянської війни в рф:
▪️ зі слів матері окупанта, путін у своїй промові заявив, що нової мобілізації не буде, термін не встановлено;
▪️ «рота «зеков» стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой»;
▪️ «я просто попал в рабство, то есть как в царской россии…даже к «зекам» лучше отношение»;
▪️ «основные силы путин оставил в москве».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua