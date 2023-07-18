«Если я доживу до выборов путина, я на них пойду, проголосую против» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає матері про жахливе ставлення до солдатів та назрівання громадянської війни в рф:

▪️ зі слів матері окупанта, путін у своїй промові заявив, що нової мобілізації не буде, термін не встановлено;

▪️ «рота «зеков» стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой»;

▪️ «я просто попал в рабство, то есть как в царской россии…даже к «зекам» лучше отношение»;

▪️ «основные силы путин оставил в москве».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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