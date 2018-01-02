Есть доказательства, что российских футболистов покрывала допинговая система РФ
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков имеет доказательства того, что российских футболистов покрывала государственная допинговая система.
"У доктора Родченкова есть информация о российских футболистах, которых покрывала государственная допинговая система. Ему известно, что допинг-пробы игроков исчезали проверенным путем, передает Gazeta.ua.
WADA и профессор Ричард Макларен получали вопрос за вопросом от федераций других видов спорта. Но они не разу даже не намекали, что ФИФА пытается получить информацию от Родченкова и хочет ее получить", - сказал адвокат Родченкова Джим Уолден, передает ua.tribuna.com.
"Президент ФИФА Инфантино еще не пытался провести независимое расследование, которое позволило бы выяснить, имеет ли отношение русский допинг к команде, которая выступала на ЧМ-2014. Они даже не пытаются начать это. Я подозреваю, что и не будут.
У WADA есть бэкап информации из российской лаборатории. В ней тысячи, тысячи, тысячи секретных файлов, которые говорят об исчезнувших положительных допинг-пробах, которые принадлежали российским футболистам.
Инфантино придется конкретно объясниться, если или когда WADA опубликует отчет о допинге в русском футболе. Речь не только о 34 футболистах из списка Макларена. Подтверждено, что речь идет о многих других футболистах, имеющих отношение к сокрытию положительных допинг-проб.
ФИФА спрятала голову в песок. Они знают о существовании этой информации уже много месяцев. Нет никаких секретов. У них есть мои контакты, но они решили не связываться со мной. Прошел уже месяц с момента, когда они сказали, что направят запрос Родченкова. Но они даже не звонили.
Позиция доктора Родченкова такова: пока Россия отрицает существование государственной допинг системы, она не должна иметь права проводить международные спортивные соревнования. А российские спортсмены должны подвергнуться тщательному обследованию", - заявил юрист.
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета устранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, которые доказали непричастность к допинговым махинациям. Они получат право бороться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Источник: livejournal.com
Автор: oleg-leusenko