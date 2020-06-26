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ФБР не исключает подстрекательства иностранных государств во время масштабных акций протеста в США

ФБР не исключает подстрекательства иностранных государств во время масштабных акций протеста в США

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро рассматривает «возможность иностранного влияния или вмешательства» в недавних общенациональных акциях протеста против насилия со стороны полиции, которые были вызваны убийством Джорджа Флойда, сообщает агентство AP.

«В прошлом мы, безусловно, видели множество иностранных противников, стремящихся усилить противоречия в стране, и они используют государственные средства массовой информации и социальные сети для пропаганды и дезинформации», сказал Рэй в интервью Fox News.

«И мы внимательно следим за возможностью иностранного влияния или вмешательства во все акции протеста, которые произошли за последние несколько недель», — сказал он.

«Насилие, которое произошло во время акции протеста в течение последних нескольких недель, вызвано различными мотивами и идеологиями, это не вся работа какого-либо отдельного идеологического движения или группы», — сказал Рэй. «Мы, безусловно, проводим ряд активных расследований в отношении насильственных анархистских экстремистов».

Директор добавил, что в некоторых расследованиях бюро участвуют люди, которые идентифицируют себя с «Антифа», крайне левой политической организацией.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен указал на сообщения китайских социальных сетей, злорадствующих о хаосе. В интервью ABC в прошлом месяце он также признал некоторых российских активистов и упомянул Зимбабве и Иран.

Источник: sprotyv.info

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