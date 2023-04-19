ФБР заарештувало двох мешканців Китаю у Нью-Йорку за підозрою в управлінні "секретною поліцейською дільницею" у манхеттенському Чайнатауні — Голос Америки

За даними джерела, затримані працювали на китайський уряд, шпигуючи та переслідуючи дисидентів із КНР, які проживають в Штатах. В ФБР повідомили, що практика створення так званих поліцейських ділянок за кордоном для здійснення транснаціональних злочинів не є чимось незвичайним для Комуністичної партії Китаю, але вищезгадані зловмисники стали першими, кого вдалося виявити на території США.

Незважаючи на серйозність звинувачень, після появи обох затриманих у суді, їх було звільнено під заставу. Тепер їм загрожує термін ув'язнення до 20 років. Збір та вивчення матеріалів справи триває.

Представник МЗС Китаю Ван Венбінь у відповідь на дії американського Бюро розслідувань заявив, що "закордонних поліцейських відділків Китаю не існує" і звинувачення щодо громадян КНР є безпідставними.

Відео: Голос Америки

Джерело: https://t.me/znua_live/89194

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