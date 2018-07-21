Федерация греческих обществ Украины - проевропейская структура или ячейка Пятой колонны России?

Недавно правительство Греции приняло решение выслать 2-х российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум, чем присоединилось к государствам, которые начинают понимать масштабы и характер российской угрозы в мире.

Однако, не все так гладко с самой греческой общиной Украины, которая в действительности больше всего пострадала от российской агрессии на территории Донецкой области.

Большинство греков Украины проживает на территории Донецкой области, в частности, в населенных пунктах, расположенных на линии разграничения Украины и оккупационных территорий: Сартана, Чермалык, Старобешево, Тельманово и др. Жители этих сел больше других на себе почувствовали результаты войны, которую привела к нам Россия.

Однако, почему-то молчат, но не спешат выгонять оккупантов. Пожалуй, искать причины поддержки «русского мира» нужно по принципу «рыба гниет с головы». А безоговорочным лидером греческого движения Украины является председатель Федерации греческих обществ Украины А. Проценко-Пичаджи, с ее Президиумом.

Чтобы понять возможные причины такой пророссийской ментальности, нужно просто глубже посмотреть на греческое движение Украины и мира.

Мировой эллинизм представлен несколькими международными организациями. Самой мощной из них является Всемирный Совет Греков Зарубежья (САЕ), который имеет периферии в разных частях мира.

Украина входит в состав пятой периферии - стран бывшего СССР.

Возможно, это звучит иронично, однако координатором указанной периферии является экс-депутат Госдумы России, доверенное лицо Путина по вопросам греческой политики Саввиди.

Вдуматься, в состоянии российско-украинской войны украинские греки находятся под влиянием чиновника страны-агрессора, который в 2014 году одним из первых, с благословения самого Путина, «зашел со своим бизнесом» в оккупированный Крым, является частым гостем на полуострове, а также, по данным интернет-ресурсов, причастен к финансовой поддержке боевиков «днр».

Абсурдным является также тот факт, что лидер украинских греков – А. Проценко-Пичаджи до сих пор является заместителем И.Саввиди в упомянутой периферии, и в 2017 году участвовала во встрече членов периферии.

Однако, это еще не весь бардак, который царит в Федерации греческих обществ Украины.

На территории Донецка функционирует общественная структура под названием «Донецкое общество греков им.Ф.Стамбулжы». После оккупации части Донбасса, лидер указанной структуры Елена Продан одной из первых поддержала «власть днр» и назвала возглавляемую ею структуру «Греки ДНР».

Сама Е.Продан не скрывает своей приверженности к боевикам и активно с ними взаимодействует. В частности, члены ее структуры сопровождают каждый «героический праздник днр-овцев» выступлениями ансамблей, лидер структуры присутствует на официальных церемониях и тому подобное. Также последняя была инициатором создания в Греческой Республике пророссийскими шовинистами так называемого «Представительства ДНР в Греции», которое формально возглавил Андреас Зафирис.

За такую ​​деятельность лидер «Донецкого общества греков им. Ф.Стамбулжы» попала в список сайта« Миротворец ».

Вот несколько фактов ее дружбы с боевиками «ДНР»:

Из указанных фото видно, что заместитель председателя Федерации греческих обществ Украины - основного объединения греков нашего государства, поддерживает террористов и предоставляет содействие в их деятельности. Первый вопрос возникает к самому лидеру структуры - Александре Проценко-Пичаджи: как и почему лицо, которое поддерживает террористов на четвертом году войны Украины с Россией и донецкими сепаратистами, остается в должности ее заместителя.

Однако Председатель Федерации мало того, что не замечает ничего необычного в действиях своего заместителя. Вероятно, с подачи А.Проценко-Пичаджи т.н. «Греки днр» получают из Федерации финансирование.

Схема здесь проста: по согласованию с А.Проценко-Пичаджи или без такового, руководством Федерации решается вопрос о выделении для «греков днр» денежных средств, якобы на образовательную работу и изучение греческого языка. В то же время, никто не может проконтролировать движение указанных средств, как и никто не застрахован от того, что средства в дальнейшем направляются не на патроны и боеприпасы против украинских солдат.

Для получения указанных средств члены Донецкого общества греков лично не приезжают, поскольку понимают, что за поддержку боевиков могут быть наказаны. Поэтому выписывают доверенности на имя заместителя председателя ФГОУ по образовательным вопросам Елену Добру, которая и привозит денежные средства из Мариуполя на неподконтрольные территории.

Даже если эти средства не предназначены для боевиков, достаточно сомнительным является то, что эти люди заслуживают таких средств... Вот например, скриншоты со страницы в социальной сети «Вконтакте» Юлии Накрапас - члена греческого ансамбля «Панаир», которая по доверенности должна была получить средства от Федерации греческих обществ Украины:

Другие члены указанного ансамбля также являются сторонниками русского агрессора. И весь коллектив по приглашению оккупационной власти Крыма неоднократно принимал участие в торжествах на полуострове.

Примерно так выглядит схема греческого движения Украины:

Подводя итоги указанного исследования, возникает больше вопросов чем ответов: получает ли Федерация греческих обществ Украины финансирование из госбюджета, и если да, то на какие нужды? Догадывается ли Александра Проценко, которая недавно получила награду «За оборону Мариуполя», что возглавляемая ею структура финансирует людей, близких к террористам? Почему до сих пор Федерация греческих обществ не вышла из состава Пятой периферии Всемирного Совета греков зарубежья, а соответственно, из-под контроля россиян? Почему до сих пор поклонница и хороший друг боевиков «днр» Елена Продан остается в должности заместителя председателя Федерации греческих обществ Украины и т.д.? Видимо, эти вопросы так и останутся риторическими...

Секция «Браво» группы Информационное сопротивление

Источник: sprotyv.info

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