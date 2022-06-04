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Феєричне відео! Російська пропаганда продовжує видавати шедеври!
це сюжет про роботу вогнеметної системи залпового вогню «Сонцепек».
Військор хвалився технікою в Авдіївці, тільки ось по ній одразу вдарили ЗСУ і знищили цей сраний "Сонцепек" у всіх на очах.
Довелося на ходу виправдовуватися - мовляв, "це система ближнього бою, б'є жорстко, але недалеко. Засікли, швидше за все. Ну, цього слід було очікувати..."
Очікуйте-очікуйте - це тільки початок!
Источник: https://t.me/Sharpreview/14502