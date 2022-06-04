Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 110

Феєричне відео! Російська пропаганда продовжує видавати шедеври!

Феєричне відео! Російська пропаганда продовжує видавати шедеври!

це сюжет про роботу вогнеметної системи залпового вогню «Сонцепек».

Військор хвалився технікою в Авдіївці, тільки ось по ній одразу вдарили ЗСУ і знищили цей сраний "Сонцепек" у всіх на очах.

Довелося на ходу виправдовуватися - мовляв, "це система ближнього бою, б'є жорстко, але недалеко. Засікли, швидше за все. Ну, цього слід було очікувати..."

Очікуйте-очікуйте - це тільки початок!

Источник: https://t.me/Sharpreview/14502

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Росія - ворог США
Сегодня 00:35    71
Оперативна інформація станом на 18.00 03.06.2022 щодо російського вторгнення
03.06.2022 19:04    175
Західний світ не вірив у нову війну
03.06.2022 12:12    259
Британцы подводят итоги 100 дней войны
03.06.2022 11:53    230
Отмена бесплатного проезда в Европе
03.06.2022 11:40    306
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06
03.06.2022 11:27    177
Китай резко сократил поставки ноутбуков в Россию
03.06.2022 10:02    229
Минобороны рф выдало съемки из учебки в Белгороде за кадры с боев под Киевом
03.06.2022 09:50    229
росіяни викрадають чоловіків на захоплених територіях і вимагають викуп - СБУ
03.06.2022 09:40    184
Впервые США признали, что американские военные проводят "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины
03.06.2022 09:29    195
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 