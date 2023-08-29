Фермер на Харківщині наладив вивіз до рф 40 тисяч кг насіння соняшника

Керівник ферми у Куп’янському районі, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур, під час окупації з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом та передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик.

Надалі він організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію держави-агресора, за що отримав прибуток у російських рублях, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У період окупації чоловік перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области», взявши на себе зобов’язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

Торік наприкінці серпня він навіть відкрив розрахунковий рахунок у валюті рф в одному з російських банків.

Прокуратура та СБУ викрили колаборанта. Нині він перебуває під вартою.

48-річного чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости