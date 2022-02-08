Фирма харьковских топ-чиновников оставила без компенсации жертву ДТП

Елена Червякова попала в ДТП в декабре 2018 года: недалеко от Коммунального рынка ее сбила машина охранной фирмы «Бриг», которая неслась на бешеной скорости.

Елена Червякова, пострадавшая

Когда загорелся для нас зеленый свет, мы пошли через перекресток. И не дошли 2–3 метра до конца, нас сбила машина. Я очнулась, когда меня подняли и отнесли на край дорого.

Елена получила сотрясение мозга, многочисленные гематомы и сложные переломы конечностей. Две операции, сильная боль, длительная реабилитация – женщина и теперь передвигается с помощью палки и не может работать, так как получила инвалидность. Виновным в ДТП признали водителя автомобиля: им оказался работник смежного с «Бригом» агентства «АКБ Галеон». Коминтерновским судом он был приговорен к 3 годам лишения свободы. Также суд удовлетворил несколько гражданских исков о возмещении материального и морального вреда. Часть ущерба должен был возместить работодатель виновника ДТП – АКБ «Галеон» – 47 тысяч гривен материального и 400 тысяч морального ущерба. Решение суда апелляция вернула без рассмотрения, водитель был направлен в колонию, а вот компенсации от «Галеона» Елена не получила. Оказалось, что у юрлица ничего нет.

Елена Червякова, пострадавшая

Я подавала документы в исполнительную службу, в исполнительной службе на них, охранной фирме Галеон, ничего нет: ни зданий, ни машин, транспортные средства принадлежать Топчий Ольге Николаевне, и она же дает свои же машины в аренду своей же фирме.

То, что автомобили агентств «Галеон» и «Бриг» принадлежат именно Ольге Топчий, говорится и в решении суда, и в открытых реестрах. Она управляет несколькими смежными бизнесами. А еще является женой экс-главного лифтера Харькова, соратника Кернеса, депутата горсовета и нового председателя Московского района Алексея Топчия и родственницей председателя Немышлянского района Татьяны Топчий. По данным декларации, семья Алексея и Ольги Топчий владеют 6 квартирами, 4 земельными участками, в том числе 4 нежилыми помещениями, паркоместами. Ольга Топчий получает зарплату в фирме «Галеон», а общий ее доход от предпринимательской деятельности составил более 3,5 млн. грн.

Елена Червякова, пострадавшая

Я связывалась с Топчий Алексеем Александровичем, по-моему… он сказал фирма давно не наша, вам позвонят те, которые ею пользуются, вам позвонят те, кто ей занимается. Нам позвонил Рома, просто Рома, он так представился, он приезжал, так с нахрапом, вы захотели заработать. Он привез 20 тысяч и говорит я привезу еще 20, вы подпишите все документы именно 25 тысяч стоит закрыть фирму. Я говорю, мне такого не надо!

Мужчина, который приезжал – бизнес-партнер семьи Топчий Роман Прокопенко – свое слово сдержал. Сейчас фирма «Галеон» действительно на пороге закрытия, как свидетельствуют реестры, она на стадии банкротства. Несмотря на то, что еще несколько лет назад это агентство было фаворитом тендерных закупок и получало миллионные контракты от бюджета за охрану Парка Горького и других объектов. Сам Прокопенко по телефону заявил АТН, что если Червякова с самого начала решила не договариваться и получить средства по максимуму по решению суда, то пусть и сейчас следует букве закона. А именно, если фирма обанкротилась, пусть ждет выхода из тюрьмы водителя и пытается получить компенсацию с него, переадресовав гражданский иск. Официальные телефоны фирмы «Галеон» не отвечают, а сам Алексей Топчий по телефону заявил АТН, что он вообще не понимает о каком суде, какой фирме и какой компенсацию идет речь. Юрист Роман Чумак говорит: взывать к совести чиновников, которые имели или имеют отношение к фирме, где работал водитель-нарушитель – бессмысленно. Пока идет банкротство, ни о каких судебных компенсациях речи быть не может.

Роман Чумак, юрист

Поки не закінчиться процедура банкротства, ніхто не отримує жодних грошей. Якщо виявиться, що у фірми немає жодного майна, але вони у першій черзі. То відповідно людина нічого не отримує за такими рішенням суду. Досить важко стягнути компенсацію з юридично особливо особи. Це надає винним уникати відповідальності. Адже така особа або припиняє діяльність. Або навмисно розпочинає процедуру банкротства.

Фирмы путем банкротства часто избегают выплаты долгов и компенсаций. Единственный выход в этом случае, говорит юрист, доказать, что банкротство было искусственным. Но это очень сложно. Марина Николаева, Андрей Руденко, АТН.

Агентство Телевидения Новости