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Фінал путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться

Фінал путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться

Окремі представники кремля намагаються знайти можливість піти від президента рф володимира путіна, врятувати себе і свій стан. Питання майбутнього рф залишається відкритим. Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів під час інтерв’ю “УНІАН”.

“Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора. Але, безумовно, неформальні канали теж існують. Публічна політика – це дуже важлива складова, але крім неї існує ще й закулісся. Україна використовує всі інструменти: і публічні, і не публічні, і закриті, і відкриті”, – розповів Андрій Юсов.

“Можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив “колективний Путін” і дійсно схиблений диктатор. З кожним новим рівнем ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил України зі звільнення окупованих територій, ця партія миру в середині росії, безумовно, буде посилюватися”, – зазначив представник ГУР МО України.

За його словами, фінал путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього росії залишається відкритим.

“Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско, чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. А ось питання майбутнього росії поки залишається відкритим. Або вона зможе очиститися від диктатури і переформатуватися, відійшовши від усіх окупованих територій і спробувати якось відкатати назад. Або вона розпадеться і поневолені народи колоніальної імперії отримають можливість створення незалежних держав”, – підсумував представник ГУР МО України.

Джерело: gur.gov.ua

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