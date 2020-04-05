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Фінансування тероризму в особливо великих розмірах – ДБР затримало працівника СБУ

Фінансування тероризму в особливо великих розмірах – ДБР затримало працівника СБУ

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, затримали старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.

3 квітня 2020 року після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн підполковника СБУ та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У затриманих вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура об’єднаних сил. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

У разі доведення вини, затриманомим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Фінансування тероризму в особливо великих розмірах – ДБР затримало працівника СБУ

Фінансування тероризму в особливо великих розмірах – ДБР затримало працівника СБУ

Фінансування тероризму в особливо великих розмірах – ДБР затримало працівника СБУ

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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