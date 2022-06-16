Формула Кириенко–Рапопорта для Донбасса

Оккупированные территории украинского Донбасса остаются полигоном для самых бесчеловечных экспериментов бешеных российских террористов. Не успев опохмелиться после постылого дня России, путинские нелюди решили по полной программе "поздравить" население "ДНР" своими артиллерийскими "гостиницами". Гнусные обстрелы Донецка российской армией, которые начались 13 июня, – зрелище не для слабонервных, ведь подобных массированных ударов по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Кировскому району не было за все 8 с лишним лет российского вторжения.

Поскольку "спецоперация" завела Россию в самый глухой тупик в ее современной истории, то военные преступники в Кремле ведут себя, как диктатор Саддам Хусейн в ненадолго захваченном Кувейте перед бегством. Идёт планомерное уничтожение бывшего "города миллиона роз", как ранее ими же был стерт с лица земли город-мученик Мариуполь. Дончане крайне опасаются этого страшного сценария. Им понятна цель путинских нелюдей: обвинить в бомбежках города украинскую сторону и таким образом отвести внимание от их других несчетных злодеяний в Украине. Синхронно с обстрелами информационное пространство заполнено шквалом типовых российских заготовок на тему ненависти к Украине, пресловутыми призывами захватить всю страну, совершить акты "денацификации".

Подобные террористические трюки и пропагандистские миазмы рассчитаны исключительно на внутрироссийского потребителя. Местные в Донецке прекрасно знают – обстрел центра ведётся с оккупированной территории. На это указывают не только особенности прилетов снарядов, но и их скорость. Между залпом и взрывами всего 2-3 секунды. Так работать по городу могут только "союзные силы". Они не только используют дончан, как "живой щит", но и просто лупят по мирняку, чтобы окончательно легализовать российское присутствие в регионе с целью его "защиты".

Скрытый смысл донецкой акции Кремля состоит в окончательном устранении с должности дискредитировавшую себя местную марионетку Пушилина. Все чаще звучат вопросы вроде: "а где ПВО над Донецком"? Почему деморализованная народная милиция "ДНР" фактически полностью разгромлена, а резервов ее пополнения нет? Доколе будет процветать повальная коррупция на крови и развале Донбасса?

К слову, невиданная волна обстрелов Донецка началась буквально сразу после того, как первый зам АП Кириенко произвел "переворот' в банановой квазиреспублике и расставил на правительственные посты своих людей.

Если Кириенко – публичное лицо Кремля, то на практике заведовать вопросами администрирования оккупированными территориями Украины поставили малоприметного чиновника с темной биографией Бориса Рапопорта. Ещё в 2014 году он был "куратором" провального проекта "Новороссия". Учитывая тотальный дефицит путинских кадров по Украине, неудачника снова призвали войти в одну реку дважды. "ДНР" или "ЛНР" уже не актуальны, якобы нужно создать на оккупированных территориях "альтернативную государственность", чуть ли не "Северную Корею 2.0".

Теперь в предельно жёстких условиях и под давлением Путина формула Кириенко–Рапопорта для Донбасса сводится к цитате из песни Шнура для криминальной драмы "Бумер": "Никого не жалко, никого... Ни тебя, ни меня, ни его".

Исходя из данной формулы, события будут развиваться следующим образом. Российские оккупанты путем усиления террора Донецка через Пушилина легализуют свое присутствие в "ДНР". Далее коррумпированная марионетка уже не нужна. Его скорее всего где-то взорвут под шумок самообстрелов, а потом поместят в клоунский пантеон утилизированных "героев" Донбасса. После этого окажется, что "ДНР" без армии боевиков и главаря полностью дисфункциональна, ее признание отзовут и присоединят к условному "Новороссийском у федеральному округу"... На бумаге и ненадолго.

Источник: https://t.me/sytosokrata/656

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