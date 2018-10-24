ФСБ опубликовала компромат на экс-повара Путина через свой сливной либеральный листок

Судя по усилившимся от ФСБ сливам компроматов в СМИ и утечкам секретной информации, драчка за власть и влияние в банде Путина, на фоне прогрессирующей деменции кремлевского главаря, нарастает.

Сначала были болезненные утечки об исполнителях химического теракта в Солсбери (ГРУ), затем удар нанесли по ближайшему и доверенному подельнику Путина, его экс-повару Евгению Пригожину.

В очередном выпуске либерального сливного бочка ФСБ «Новая газета» опубликовано расследование деятельности крышевателя банды «Вагнера» и хозяина «фабрики троллей».

«Повар любит поострее» так озаглавлен материал о деятельности структур, подконтрольных экс-повару Путина.

Как пишет «Новая» Пригожин и его структуры могут быть причастны к нескольким отравлениям и убийствам, а также испытаниям боевых ядов в Сирии. Публикация «Новой газеты» основана на информации бывшего сотрудника структур Пригожина Валерия Амельченко.

Автор материала журналист Коротков пишет, что познакомился с Амельченко, расследуя нападение на социолога Сергея Мохова, мужа юриста ФБК Любови Соболь — вечером 25 ноября 2016 года мужчина встретил Мохова возле подъезда и вколол ему неизвестное вещество. После этого у потерпевшего начались конвульсии, а затем он потерял сознание.

Неназванный собеседник «Новой» раскрыл имя нападавшего — это Олег Олегович Симонов 1982 года рождения родом из Амурской области. Сам он скончался «при загадочных обстоятельствах» в мае 2017 года — его нашли мертвым в ванне с откупоренной бутылкой спиртного, хотя он не пил и не употреблял наркотиков. О причинах смерти «Новая» не сообщает.

Вдова Симонова опознала его на видеозаписи нападения на Мохова. Потерпевший в разговоре с изданием «Медиазона», которое приводит статью в «Новой» со своими комментариями, также сообщил, что узнает по фотографиям человека, который на него напал.

По словам вдовы Симонова, он работал в аптеке на Ленинском проспекте в Петербурге; также у него была вторая работа, о которой он никогда не распространялся. В ноябре 2016 года и феврале 2017-го он уезжал из Петербурга по делам, связанным с этой «работой», причем во второй раз вернулся домой «с южным загаром».

В этот период, как утверждает Амельченко, Симонов вместе с ним и другими людьми из структур Пригожина ездил в Сирию, чтобы тестировать яды на пленных боевиках ИГ. Уже на месте группа узнала, что пленников нет, поэтому они проводили опыты над членами проасадовских боевиков, которые отказывались воевать.

Симонов добавил неизвестный препарат отложенного действия в бутылочки с соком, которые подарили бойцам. Вскоре группу Симонова задержали военные Асада — выяснилось, что после их отъезда смертельное отравление получил высокопоставленный сотрудник военной разведки асадитов, который «не то выпил сок из бутылочки, подаренной допрашиваемому, не то его позже угостили чаем со столика, на котором готовил отраву Симонов».

«Новая» пишет, что отравления стали основным методом структур Пригожина именно после появления фармацевта Симонова. Амельченко рассказал о совместной поездке в Псков в 2016 году с целью «проучить блогера» и активиста «Яблока» Сергея Тихонова (skobars). Ему вкололи неизвестный препарат на улице, после чего он скончался; родственники погибшего считают причиной его смерти сердечный приступ.

Судя по всему, Пригожину стало известно о том, что конкурирующая с ним банда ФСБ готовит публикацию в «Новой газете».

Накануне выхода статьи-расследования о Пригожине в редакцию «Новой газеты» прислали траурный венок и отрезанную баранью голову. К посылке приложили две записки с текстом: «Денис Коротков — предатель Родины!» и «Главному редактору «Новой Газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография сохранена).

Амельченко, по его словам, выполнял в структурах Пригожина «особые поручения по линии службы безопасности». Руководителем Амельченко был один из создателей «Фабрики троллей» и бывший сотрудник Пригожина Леонид Михайлов.

Михайлов, в свою очередь, подчинялся главе службы безопасности бизнесмена Евгению Гуляеву. Амельченко вспомнил, как по заданию Михайлова следил за людьми, участвовал в инсценировке ДТП с предпринимательницей, у которой был имущественный спор с Пригожиным, а также приезжал в Сочи избивать оппозиционного блогера Антона Грищенко (huipster). После нападения Грищенко удалил все аккаунты и перестал публиковать свои заметки.

Сам Амельченко пропал во время подготовки публикации — Коротков пишет, что последний раз виделся с ним в кофейне вечером 2 октября. В 21:22 Амельченко позвонил журналисту и рассказал, что чувствует слежку и видит двух подозрительных людей, после чего перестал отвечать на звонки.

Вскоре два его телефона и ботинок обнаружил за гаражами житель дома на Ленинском проспекте. О судьбе информатора ничего неизвестно; Коротков предполагает, что речь может идти и об убийстве, и о похищении, и об инсценировке. МВД объявило Амельченко в розыск.

О пропаже Амельченко со ссылкой на источники в правоохранительных органах первым сообщило издание «Невское время», которое связывают со структурами Пригожина. В следующей заметке высказывалась версия о том, что к пропаже Амельченко может быть причастен сам журналист; эту версию поддержало другое издание, часто упоминаемое в связи с Пригожиным — Федеральное агентство новостей (ФАН). Коротков считает, что публикации могут быть частью провокации против него.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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