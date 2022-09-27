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FT: После угроз путина Запад усиливает ядерное сдерживание, приводя ядерное оружие в боевую готовность
Ступени эскалации (игра на повышение ставок):
- Учения на границе (требования РФ не приняты)
- Вторжение 24.02 (требования РФ не приняты)
- Мобилизация 21.09 (требования РФ не приняты)
- Угроза ядерным оружием 21.09 (требования РФ не приняты)
- Применение ЯО (не факт, что решатся; не факт, что долетит, а не взорвётся над их головами; факт только в том, что ответка будет незамедлительной).
Джерело: https://t.me/Sharpreview/17253