FT: После угроз путина Запад усиливает ядерное сдерживание, приводя ядерное оружие в боевую готовность

Ступени эскалации (игра на повышение ставок):

- Учения на границе (требования РФ не приняты)

- Вторжение 24.02 (требования РФ не приняты)

- Мобилизация 21.09 (требования РФ не приняты)

- Угроза ядерным оружием 21.09 (требования РФ не приняты)

- Применение ЯО (не факт, что решатся; не факт, что долетит, а не взорвётся над их головами; факт только в том, что ответка будет незамедлительной).

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17253

Новости портала «Весь Харьков»