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Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Орієнтовна вартість вилучених горілчаних виробів та спирту становить близько 500 тис. грн

У рамках супроводу кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України, слідчо-оперативна група у складі оперативників Чернігівського прикордонного загону, військовослужбовців відділу «С» та співробітників ГУ ДФС, під процесуальним керівництвом Прокуратури Чернігівської області, провела санкціоновані обшуки у встановлених місцях виготовлення та накопичення, за адресою проживання фігуранта у м. Чернігів та в 2-х гаражних приміщеннях.

За результатами слідчих дій виявлено та вилучено 800 літрів спирту, 99 тетрапаків ємністю по 10 літрів горілки (990 літрів), 160 пляшок (0,5 л) горілки, обладнання для розливу, тару для пакування фальсифікованої алкогольної продукції.

Орієнтовна вартість вилучених горілчаних виробів та спирту становить близько 500 тис. грн.

Оперативний супровід кримінального провадження триває.

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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