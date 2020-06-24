Гаубиці, танки, РСЗО: зафіксовано чергові факти порушення окупантами Мінських домовленостей

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін продовжує фіксувати факти порушення російською федерацією Мінських домовленостей. Також окупанти продовжують мінування території в межах ділянки розведення “Петрівське”. Окрім цього, на непідконтрольних урядові України залізничних станціях представниками СММ ОБСЄ вже вкотре фіксується присутність вагонів-цистерн, ймовірно з паливо-мастильними матеріалами.

В ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольних урядові України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області, було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення, а саме:

– шість 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 “Жаба”,

– чотирнадцять 152 мм та 122 мм самохідних гаубиць 2С3 “Акація” та 2С1 “Гвоздика”,

– чотирнадцять 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”,

– шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 “Рапіра”,

– шістнадцять 152 мм буксируваних гаубиць Д-20 та 2А65 “МстаБ”.

Крім того, на непідконтрольних урядові України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об’єкту біля селища Хрустальний та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив:

– чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 “Стріла-10” та 9К33 “Оса”,

– сім 120 мм мінометів 2Б11 “Сани”,

– шістнадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 “Гвоздика”,

– шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 “Рапіра”,

– сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А “Жаба”,

– 31 одиниця танків Т-64 та Т-72.

Цей же БПЛА вкотре зафіксував і щонайменше сорок бойових машин піхоти.

УС СЦКК наголошує на тому, що в межах ділянки розведення №3 “Петрівське” на непідконтрольній урядові України території БПЛА СММ виявив і шістдесят протитанкових мін. Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявив і за межами даної ділянки у полі.

Разом з тим, здійснюючи моніторинг на залізничній станції поблизу селища Вознесенівка, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили п’ятнадцять вагонів-цистерн. Ймовірно вони використовуються для забезпечення російських окупантів паливо-мастильними матеріалами.

Українська сторона СЦКК засуджує ганебні дії російсько-окупаційних військ, які вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи, щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін. Ворог й надалі проявляє зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту та свідомо погіршує гуманітарну ситуацію на Донбасі, систематично збільшує кількість мін на існуючих мінних полях, особливо в межах ділянок розведення.

Источник: sprotyv.info

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