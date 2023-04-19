Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изъять у местных жителей лодки, «которые нужны нашим военным». В Геническе, по словам Сальдо, «власти» забрали около 30 лодок с моторами.

«Напоминаю, что на территории Херсонской области действует режим военного положения, во время которого власти имеют право привлекать технические средства населения для нужд армии», — заявил Сальдо.

Он утверждает, что владельцы лодок могут получить компенсации и вернуть их через «определенное время».

Слыш, отдай!

Джерело: https://t.me/c/1059135528/54882

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