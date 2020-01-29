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ГБР направило в суд обвинение харьковскому чиновнику во взяточничестве

ГБР направило в суд обвинение харьковскому чиновнику во взяточничестве

Руководитель отдела регионального отделения ФГИУ подозревается в получении взятки от предпринимателя.

Госбюро расследований направило в суд обвинительное заключение в отношении руководителя отдела отделения ФГИУ по Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Чиновник обвиняется в получении взятки от предпринимателя, – сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, в октябре 2019 чиновник получил от руководителя одного из государственных предприятий Харьковской области неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долл. США. Деньги вымогались за содействие в согласовании документов по распаиванию земли предприятия, а также в продлении контракта директора.

На полученные средства, недвижимое имущество и транспорт чиновника наложен арест. Процессуальное руководство велось Офисом Генпрокуророра при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что на «Гоптовке» задержали инспектора на получении взятки (фото).

Также по центру Харькова гонялись за подполковником полиции (фото). Пойманный при получении взятки, офицер пытался сбежать, выбросил деньги в окно авто и даже бросил своего 8-летнего ребенка в машине.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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