ГБР подозревает трех полицейских в избиении фермеров в Харьковской области

Следователи ГБР сообщили о подозрении трем сотрудникам из полка полиции особого назначения.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, в сентябре 2020 трое полицейских применили физическую силу к фермерам, которые в поле ремонтировали комбайн.

Требуя предоставить документы на поле и технику, правоохранители начали использовать удушающие приемы и наносить потерпевшим удары по туловищу. В дальнейшем ограничили им возможность передвижения, определив участок, за который те не могли выходить. Однако, права и обязанности задержанным не сообщались, протоколов задержания или любых других процессуальных документов о задержании составлено не было.

Таким образом, полицейские подозреваются в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости