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ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники

ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники

Государственное бюро расследований проводит обыски у руководства столичной налоговой.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Следственные действия в частности проходят у и.о. главы налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве

По информации источников УП в правоохранительных органах, следователи Бюро расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в т.ч. путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.

Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн государственных средств.

Джерело: pravda.com.ua

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