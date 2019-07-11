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ГБР вызывает Петра Порошенко на допрос 17 июля

ГБР вызывает Петра Порошенко на допрос 17 июля

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР, перередает "Интерфакс-Украина".

Порошенко вызывают на допрос 17 июля, но неизвестно в рамках какого именно из уголовных производств.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе.

Напомним, ГБР сейчас расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

Замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений Порошенко" и введения военного положения.

Агентство Телевидения Новости

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