Гендиректор теплосетей Харькова скрыл банковский счет на 1,8 млн гривен

Генерального директора КП «Харьковские теплосети» Сергея Андреева проверят по фактам незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства.

Следователи ГПУ в ноябре прошлого года во время негласных следственных действий получили информацию о наличии у Андреева счета в «Укрэксимбанке». Здесь числилось почти 1,8 млн гривен.

Однако в декларации коммунальщика за 2016 год этих данных не было. Более того, он не заполнял уведомления о существенных изменениях в своем имущественном положении.

У Андреева достаточно интересная биография. С 1985 по 2000 год он работал в теплосетях, постепенно поднимаясь от поста слесаря к должности заместителя директора. Позже на год он ушел в бизнес, а потом возглавлял областные и коммунальные предприятия теплосетей.

За годы работы в коммунальном секторе Андреев сколотил внушительное состояние: Lexus RX 350, две квартиры, внушительный дом и земельный участок, а также крупные счета в банках. В «Приватбанке» коммунальщик держит 2,75 млн гривен, а в наличности хранит 68 тыс. долларов.

Тайну Андреева раскрыли во время расследования другого резонансного уголовного дела о растрате денег Международного банка реконструкции и развития.

Первоначально им занималась харьковская полиция по обращению главы областного союза потребителей коммунальных услуг. Последний считал, что руководство КП «Харьковские теплосети» в сговоре с с AXIS Industries, компанией PlanoraOy, ООО «НКФ «ЭкопронЮг», НППИ «КиевПроект», ООО «Смит Инжиниринг» и UAB Energijos Taupymo Centras присвоили международный займ.

Впоследствии дело передали в ГПУ. Там выяснили, что злоумышленники завладели средствами, выделенным проектом МБРР «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине».

Речь шла о займе в 382 млн долларов, который в 2014 году получил Минфин. Деньги через субкредитование ушли на Минрегионбуд, а после и в Харьков, где должны были обновлять теплосети и мощности. Всего местные коммунальщики провели тендеры на 107, млн долларов. Как оказалось, они носили признаки незаконных. Тем не менее, за год ни полиция, ни ГПУ подозреваемых не нашли, зато теперь могут начать другое дело против Андреева.

Источник: 368.media

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