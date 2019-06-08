Генеральна прокуратура оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві «Сармата»

У четвер, 6 червня 2019, Печерським районним судом м. Києва розглянуто клопотання слідчого Національної поліції про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою громадянину, якому вручено повідомлення про підозру у вбивстві громадянина В. Олешка («Сармат»).

За результатами розгляду, у задоволенні клопотання слідчого відмовлено, підозрюваного звільнено з-під варти з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього процесуальних обов’язків, у тому числі використання електронного засобу контролю.

Зважаючи на наявність прямих доказів, які підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства В. Олешка, на судове рішення Генеральною прокуратурою України готується апеляційна скарга.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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