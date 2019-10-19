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Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом безпідставного витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн в Державній прикордонній службі

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом безпідставного витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн в Державній прикордонній службі

За версією слідства, протягом 2017-2018 років внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами Державної прикордонної служби, в інтересах комерційних структур, при здійсненні закупівлі в рамках державного оборонного замовлення автомобільної техніки іноземного виробництва відбулося безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн.

Відтак, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснено кримінально-правове реагування на порушення інтересів держави.

За цим фактом 07.10.2019 розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування доручено вести Національному антикорупційному бюро України.

Источник: gp.gov.ua

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