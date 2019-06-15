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Генеральною прокуратурою спільно з ДБР затримано начальника управління Державної фіскальної служби у Херсонській області за одержання хабара у сумі 20 тис гривень (ФОТО)

Генеральною прокуратурою спільно з ДБР затримано начальника управління Державної фіскальної служби у Херсонській області за одержання хабара у сумі 20 тис гривень (ФОТО)

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано начальника Бериславського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, який особисто вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 20 тис грн від громадянина за невжиття службовими особами ДФС штрафних санкцій до останнього в результаті виявлених порушень вимог законодавства.

Наразі вирішується питання стосовно повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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