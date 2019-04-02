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Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт грубого порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни під час обстрілу м. Золоте-4 на Луганщині

Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт грубого порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни під час обстрілу м. Золоте-4 на Луганщині

Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт грубого порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни під час обстрілу м. Золоте-4 на Луганщині

30 березня 2019 року близько 18:00 год., а саме за день до проведення виборів Президента України, російсько-терористичні сили з метою залякування цивільного населення, формування у населення негативної думки щодо державної влади України, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили прицільний обстріл м. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

На місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України.

Прокурорами вказаного управління з повним додержанням вимог процесуального законодавства України задокументовано факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни.

Зокрема, у ході огляду місця події виявлено, що по вул. Перша Вільна м. Золоте-4 внаслідок артилерійського обстрілу повністю зруйновано житловий будинок та 1 будинок пошкоджено.

Обстріл вівся снарядами калібру 152 мм із м. Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія).

На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду.

Активна робота Генеральної прокуратури України на відповідному напрямі триває.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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Темы: война, гпу

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