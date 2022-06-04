Генералы рф придумали новый способ обманывать оккупационные войска на зарплатах
Благодаря поступлениям нефтеденег россия располагает большим количеством средств, чтобы полностью рассчитываться со своей ордой за войну, но систематически этого не делает.
Об этом пишет 24 канал.
Генералы и офицеры среднего звена постоянно придумывают новые условия для того, чтобы нарушать контрактный договор и обманывать личный состав захватнической армии.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с начала полномасштабного вторжения минобороны россии ни разу не уплатило путинской орде зарплаты и премии в полном объеме. Сначала захватчикам не доплачивали так называемые «боевые».
Впоследствии российские оккупанты начали недополучать и ставку. При этом каждый месяц недоплату им объясняют по-разному: то бухгалтерской ошибкой, то нововведениями для получения полноценной оплаты за участие в боях.
Между собой военные из разных российских подразделений объясняют подобные обманы от государства тем, что чиновники из Москвы банально зарабатывают за их счет. Так же присваивают выделенные государством средства и офицеры, которые надеются, что за эти поступки с них некому будет спросить. Поэтому обычные солдаты мечтают о том, чтобы выжить и получить возможность застрелить офицеров.
А в начале июня «Ваньки» из российского войска с удивлением для себя узнали о том, что никаких боевых за май они вообще не получат. Объяснили это тем, что с начала прошлого месяца в министерстве обороны решили платить исключительно после отправки командиру видео и фото захваченных территорий и уничтоженных позиций ВСУ с техникой.
Те оккупанты, которым удалось остаться в живых, как оказалось, очень рассчитывали на получение премий, ведь армии захватчиков удалось достаточно существенно продвинуться на Луганщине. Конечно, в условиях почти постоянных артиллерийских обстрелов почти ни один из оккупантов не производил ни фото, ни видео «на память». Кроме, конечно, хваленых тиктоков отрядов кадыровцев.
Источник: sprotyv.info