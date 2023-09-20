Геноцид
Україна судиться з росією за те, що та придумала брехню про "геноцид народу Донбасу" і використала її як привід для повномасштабного вторгнення. Міжнародний Суд ООН почав слухання.
Україну підтримали ще 32 держави.
У випадку виграшу, Україна:
- отримає юридичне визнання того, що агресія здійснена під фейковим приводом,
- зможе використовувати його в інших судах,
- зможе вимагати компенсації,
- та отримає дипломатичний аргумент в комунікаціях з країнами, які "нейтральні" — складно ігнорувати рішення Міжнародного Суду ООН.
Ні, путіна не посадять. Це буде вимогою України в інших судах.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2808