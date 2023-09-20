Кримінал
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Геноцид

Геноцид

Україна судиться з росією за те, що та придумала брехню про "геноцид народу Донбасу" і використала її як привід для повномасштабного вторгнення. Міжнародний Суд ООН почав слухання.

Україну підтримали ще 32 держави.

У випадку виграшу, Україна:

- отримає юридичне визнання того, що агресія здійснена під фейковим приводом,

- зможе використовувати його в інших судах,

- зможе вимагати компенсації,

- та отримає дипломатичний аргумент в комунікаціях з країнами, які "нейтральні" — складно ігнорувати рішення Міжнародного Суду ООН.

Ні, путіна не посадять. Це буде вимогою України в інших судах.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2808

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