Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів ПМОП «Беркут»

Слідчими управління спеціальних розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України систематично вживаються дієві заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до перешкоджання проведенню зборів та мітингів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві, а також за іншими фактами незаконної протидії акціям протесту.

Так, 25.10.2018 за фактами незаконного затримання 30.11.2013 на Майдані Незалежності в м. Києві учасника мирної акції протесту, складання та видачі завідомо неправдивих документів про його затримання, колишньому міліціонеру столичного полку «Беркут» повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Окрім того, 31.10.2018 до Шевченківського районного суду міста Києва спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві (один з яких є діючим співробітником поліції), які обвинувачуються у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень.

Водночас, ще двоє підозрюваних - колишніх міліціонерів ПМОП «Беркут», які працюють в органах поліції, та їх захисники продовжують знайомитися із матеріалами, зібраними стороною обвинувачення у іншому кримінальному провадженні.

Раніше за фактами цих подій до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно колишніх голови Київської міської державної адміністрації, начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві та 15 працівників столичного «Беркуту».

Досудове розслідування щодо встановлення організаторів та співвиконавців цих та інших злочинів триває.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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