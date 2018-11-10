Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів ПМОП «Беркут»

Слідчими управління спеціальних розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України систематично вживаються дієві заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до перешкоджання проведенню зборів та мітингів у ніч з 29 на ЗО листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві, а також за іншими фактами незаконної протидії акціям протесту.

Так, 08.11.2018 за фактами незаконного затримання 30.11.2013 на Майдані Незалежності в м. Києві учасника мирної акції протесту, складання та видачі завідомо неправдивих документів про його затримання до Шевченківського районного суду міста Києва спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві (діючих співробітників поліції), які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Раніше за фактами цих подій до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно колишніх голови Київської міської державної адміністрації, начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві та 17 працівників столичного «Беркуту».

Досудове розслідування щодо встановлення організаторів та співвиконавців цих та інших злочинів триває.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

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