Генпрокуратурою повідомлено про підозру адвокату Ради адвокатів Київської області

Слідчими Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної приватизації нежитлового будинку комунальної власності на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» по вул. Петра Сагайдачного в м. Києві.

За результатами досудового розслідування 5.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст 209 КК України адвокату Ради адвокатів Київської області, який у складі групи осіб, за попередньою змовою, здійснив незаконну приватизацію комунальної власності територіальної громади м. Києва на користь офшорної компанії та у подальшому здійснив її легалізацію шляхом продажу резиденту України.

Крім того, 2.04.2019 у провадженні повідомлено про підозру керівнику підприємства задіяного в незаконній схемі приватизації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, тобто у незаконній приватизації комунального майна неправомочною особою, що призвело до незаконної приватизації майна комунальної власності в великих розмірах.

Також, на причетність до вчинення вказаного злочину перевіряються службові особи Фонду державного майна України.

На даний час досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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